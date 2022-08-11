МВД будет предупреждать казахстанцев о мошенниках через SMS

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Министерство внутренних дел Казахстана запустило SMS-рассылку профилактического и предупредительного характера – так граждан будут предупреждать о мошенниках, сообщается на официальном портале МВД РК Polisia.kz.

"Поскольку мобильная связь доступна почти каждому жителю Казахстана, вне зависимости от его места проживания и нахождения, передача информации об участившихся фактах мошенничества с помощью SMS позволит оперативно информировать широкий круг граждан", – считают в ведомстве.

SMS-рассылка от МВД РК. Фото: polisia.kz

Правоохранители призвали казахстанцев быть бдительными и придерживаться основных мер предосторожности:

ни в коем случае не следовать так называемым "телефонным" инструкциям работников банков или правоохранительных органов об оформлении кредитов, продаже имущества и переводе своих денег на безопасные счета либо оформлении займов. Правоохранительные органы не проводят специальных операций по телефону ;

; никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты пластиковых карт, не передавать квитанции о переводах и, тем более, коды и кодовые слова – даже лицам, представляющимся сотрудниками банка, полиции и т.д.;

не доверять персональные данные неизвестным и непроверенным сайтам и другим источникам. Без проверки не производить предоплату. Пробовать договориться об оплате после получения товара;

не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без прозрачного источника дохода;

для установки приложений пользоваться только официальными источниками: App Store, Play Market и т.д.;

не переходить по ссылкам, которые направляют якобы для оплаты либо содержатся в спам-рассылках от неизвестных контактов или во всплывающих окнах. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой;

регулярно менять пароли доступа к услугам банкинга, использовать 3D-защиту и другие меры безопасности, предлагаемые банками;

чаще проверять передвижение денег на своих счетах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982698-mvd-budet-preduprezhdat-kazahstantsev-o-moshennikah-cherez-sms/