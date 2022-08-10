Необычный пассажир ехал в поезде из Петропавловска в Алматы (видео)

Овца в поезде. Кадр из видео: ДП на транспорте

В соцсетях разлетелось видео, снятое в поезде, который выполнял рейс "Петропавловск – Алматы". На кадрах была запечатлена овца – животное перевозили в тамбуре. Транспортная полиция в своем официальном Instagram-профиле прокомментировала произошедшее.

Автор ролика сообщил, что видео было снято сегодня, 10 августа.

Как пояснили полицейские, 10 августа текущего года при сопровождении пассажирского поезда сообщением "Петропавловск – Алматы" сотрудниками полиции в нерабочем тамбуре установлен факт провоза домашнего животного.

"В ходе разбирательств транспортными полицейскими установлен 40-летний проводник вагона. С его слов, домашнее животное он приобрел для разведения.

По данному факту материалы переданы в инспекцию транспортного контроля Акмолинской области для привлечении к административной ответственности нарушителя", – говорится в сообщении Департамента полиции на транспорте.

В полиции добавили, что поезд принадлежит частному перевозчику – ТОО "Турксиб – Астана". Также внесено представление в адрес руководства ТОО и АО "Пассажирские перевозки" о привлечении к дисциплинарной ответственности ответственных должностных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982621-neobychnyy-passazhir-ehal-v-poezde-iz-petropavlovska-v-almaty-video/