Жителей Петропавловска напугал сильный запах газа

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Жителей микрорайона "Береке" в Петропавловске напугал сильный запах газа, который проник в квартиры с улицы. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе городского отдела жилищно- коммунального хозяйства, передает МИА "Казинформ".

Жители микрорайона проснулись от запаха, который стал проникать в квартиры. Как отмечается, о случившемся петропавловцы стали писать в соцсетях, подчеркивая, что подобное происходит уже не в первый раз.

Горожане сообщали, что в 5 утра жители дома по улице Гастелло 44 вынуждены были самостоятельно искать источник запаха, опасаясь, что где-то произошла утечка.

В городском отделе ЖКХ прояснили ситуацию.

"По адресам Гастелло 50, 52 сегодня утром было совершено хищение натяжных гаек газовых кранов, установленных на вводах подъездов. Сейчас три дома – по ул. Гастелло - 48, 50, 52 аварийно отключили от газа. ТОО "Горгаз" сразу же обратилось в управление полиции города. Подключение к газу планируется 11 августа после монтажа новых натяжных гаек", - сообщили корреспондентам издания в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982576-zhiteley-petropavlovska-napugal-silnyy-zapah-gaza/