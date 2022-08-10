Астанчанин 8 лет ждал жилья от государства, но его исключили из очереди. Дело попало в суд

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жителя столицы, который 8 лет ждал очереди на жилье, исключили из нее. Мужчина обратился в суд и выиграл дело. Подробности опубликовал официальный сайт городского суда Нур-Султана.

По данным суда, в 2012 году мужчина был поставлен на учет нуждающихся в получении жилья из государственного жилищного фонда по категории "инвалиды 1 и 2 группы". Однако в 2020 году приказом Управления жилья и жилищной инспекции столицы его исключили из очередности.

При этом самого горожанина об этом даже не уведомили. В итоге, узнав об исключении из очереди, мужчина обратился в суд.

"Основанием снятия с учета указано, что за истцом зарегистрировано 1/4 доли квартиры в Акмолинской области, право собственности на которую у истца возникло в 1992 году.

Судом установлено, что при постановке истца на учет нуждающихся в получении жилья из госфонда, акиматом установлено отсутствие зарегистрированных прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении суда.

Как оказалось, квартира, в которой мужчина имел долю, не пригодна к проживанию - это было доказано в суде.

В итоге суд решил, что приказ управления жилья и жилищной инспекции столицы об исключении астанчанина из очереди нарушает права мужчины - горожанина восстановили в очереди.

Решение суда оставлено в силе апелляционной коллегией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982493-astanchanin-8-let-zhdal-zhilya-ot-gosudarstva-no-ego-isklyuchili-iz-ocheredi-delo-popalo-v-sud/