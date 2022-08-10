Медведя подозревают в нападениях на коров на востоке Казахстана

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Житель Уланского района Восточно-Казахстанской области заявил, что неизвестные убили двух его коров. Предполагается, что на животных напал медведь, передает YK-news.kz.

Первое нападение на скот произошло около месяца назад. Тогда мужчина обратился к инспекторам лесохотхозяйства и сообщил, что его корову задрал медведь.

На место происшествия отправилась комиссия, которая обнаружила остатки шкуры животного и обглоданные ноги.

"Но мы не могли с уверенностью сказать, что корову задрал медведь. Возможно, косолапый доел уже мертвое животное", - объяснил замглавы отряда оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Василий Ткаченко.

Однако случай повторился 9 августа - этот же житель снова пожаловался на хищника.

"По словам сельчанина, 8 августа медведь снова задрал его корову. На сей раз мужчина прислал фото погибшего животного. Если судить визуально, то на корову мог напасть медведь. По всем признакам это сделал он", - считает Ткаченко.

Тем не менее окончательное решение вынесет комиссия, которая уже направилась в Уланский район из Усть-Каменогорска.

Уточняется, что мертвых коров нашли ниже баз отдыха, рядом с дорогой на село Манат.

"В последнее время у нас засилье медведей, этого зверя ведь практически никто не добывает", - добавил инспектор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982489-medvedya-podozrevayut-v-napadeniyah-na-korov-na-vostoke-kazahstana/