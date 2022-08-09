Долина лотосов зацвела в Атырауской области (фото)

Фото: Facebook / Өңірлік коммуникациялар қызметі - Атырау облысы

В Курмангазинском районе Атырауской области зацвели лотосы. Официальная Facebook-страница Региональной службы коммуникаций Атырауской области опубликовала фотографии с реки Кигаш-Шора.

Как рассказали в РСК, сезон цветения лотоса начинается в середине июля и длится до последней недели августа.

Ежегодно полюбоваться потрясающе красивыми цветами в долину лотосов приезжают десятки туристов.

Фото: Facebook / Өңірлік коммуникациялар қызметі - Атырау облысы

"Давно хотела увидеть эту красоту. Получила массу впечатлений. Здесь можно увидеть не только лотос, но и редких птиц, к примеру, лебедей", – поделилась впечатлениями гостья из Москвы Екатерина Хабибуллина.

Фото: Facebook / Өңірлік коммуникациялар қызметі - Атырау облысы

Отмечается, что Курмангазинский район - единственный в стране, где обильно цветет лотос. На месте работают туристические компании, которые предоставляют туристам услуги гидов.

По словам руководителя Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбека Тулепова, с каждым годом число туристов растет. Поэтому чиновники намерены уделить особое внимание сохранению площадей долины и каждого лотоса.

Фото: Facebook / Өңірлік коммуникациялар қызметі - Атырау облысы

"Долина лотоса занесена в Красную книгу, так что является охраняемой природной территорией. Приезжие туристы, к сожалению, иногда недооценивают это – встречаются факты хулиганства, когда вырывают, ломают растения. Мы хотим, чтобы со стороны специальных компетентных органов был жесткий контроль", - заявил глава Курмангазинского районного отдела предпринимательства и туризма Нурлыбек Тулепов.

Фото: Facebook / Өңірлік коммуникациялар қызметі - Атырау облысы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982370-dolina-lotosov-zatsvela-v-atyrauskoy-oblasti-foto/