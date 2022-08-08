Холодную воду локально отключат в центре Алматы

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Во вторник, 9 августа, в некоторых частях Алматы локально отключат холодную воду, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы су".

По данным предприятия, 9 августа с 9:00 до 20:00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в контуре улиц:

Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева;

Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы.

"Ограничения вводятся для проведения работ по замене технологического оборудования. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении "Алматы су".

При возникновении вопросов алматинцы могут обратиться в компанию по телефону 274-66-66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982158-holodnuyu-vodu-lokalno-otklyuchat-v-tsentre-almaty/