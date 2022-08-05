35-летнего кокшетаусца нашли в Алматы спустя 1,5 года поисков

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Полицейские смогли разыскать 35-летнего жителя Кокшетау, который полтора года числился пропавшим без вести, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, сотрудники группы розыска ОКП УП города Кокшетау спустя 1,5 года поисков установили местонахождение 35-летнего местного жителя.

Так, в январе 2021 года с заявлением о пропаже сына к стражам порядка обратился отец мужчины. Кроме родителей у без вести пропавшего акмолинца остались супруга и двое малолетних детей.

На розыск был ориентирован личный состав УП города Кокшетау, территориальных подразделений ДП Акмолинской области, а также приданные силы.

В ходе розыска было установлено, что житель Кокшетау имеет рад задолженностей перед микрофинансовыми организациями, одним из банков РК, а также перед частным лицом.

2 августа кокшетауские оперативники смогли найти без вести пропавшего мужчину. Он находился в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981923-35-letnego-kokshetaustsa-nashli-v-almaty-spustya-15-goda-poiskov/