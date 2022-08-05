Жара до 34 градусов ожидается в крупнейших городах Казахстана
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Жаркая погода без осадков ожидается в пятницу, 5 августа, в трех крупнейших городах Казахстана. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Жару до +30...32 градусов прогнозируют синоптики в Алматы, осадков в южной столице сегодня не ожидается. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
В Нур-Султане сегодня также ожидается погода солнечная без осадков, столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов. Горожан предупреждают об усилении ветра до 9-14 м/с, возможны порывы до 15-20 м/с.
В Шымкенте сегодня вновь будет жарко - здесь температура воздуха поднимется до +32...+34 градусов. Скорость ветра при этом составит от 8 до 13 метров в секунду.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981843-zhara-do-34-gradusov-ozhidaetsya-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana/