Уличные туалеты по цене квартиры возмутили жителей Шымкента

Кадр из видео. Источник: КТК

В Шымкенте в дендропарке установили уличные туалеты стоимостью как пять однокомнатных квартир, что возмутило местных жителей, об этом сообщается на сайте телеканала КТК.

В шымкентском дендропарке появились пять новых уличных туалетов - это новейшие кабинки, которые должны быть с подогревом, горячей водой, специальным местом для людей с инвалидностью и еще большим набором современных благ. Однако местные жители возмущены их состоянием и стоимостью.

По словам горожан, в новых туалетах нет не только горячей воды, но и очень неприятный запах. Кроме того, оголены провода и местами уже обуглились.

"Тепла сейчас нет, горячей воды тоже. Двери в кабинку для людей с инвалидностью вообще закрыты – как туда попасть? Многие до сих пор пользуются старыми туалетами. Почему-то там гораздо чище, чем в этих. Это не стоит 9 миллионов", - возмущается одна из местных жительниц Гульжан Мейрбекова.

По информации корреспондентов телеканала, эти туалеты для дендропарка закупила социально-предпринимательская корпорация. Всего было потрачено 45 миллионов тенге.

Деньги были взяты у корпоративного фонда, который пополняется спонсорскими вкладами. Впрочем, как отмечается, создали его специально для помощи социально уязвимым категориям граждан и для поддержки и финансирования бизнеса. Тот ли это случай, теперь разбираются специалисты.

"На уличные туалеты они выделяют 45 миллионов тенге. Потом этот же фонд через четыре дня закупает пять уличных туалетов стоимостью 9 миллионов каждый; считайте, это по цене однокомнатной квартиры. Это неэффективно используемая трата средств. Мы понимаем, что это спонсорская помощь и средства СПК, но это не означает, что нужно тратить неэффективно", - заявила главный специалист департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Жани Камбар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981812-ulichnye-tualety-po-tsene-kvartiry-vozmutili-zhiteley-shymkenta/