Дожди и грозы на юге, жара - на севере: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни
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В ближайшие несколько дней, с 4 по 6 августа, в южные регионы Казахстана придут дожди с грозами, а на севере страны будет сухо и солнечно. Такой прогноз погоды озвучили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.
Как рассказали специалисты, в северной части Казахстана уже главенствует отрог Северного антициклона, поэтому в ближайшие сутки жителей этих регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода. Однако ночами будет довольно прохладно, предупреждают синоптики.
В центральных, восточных и южных регионах страны из-за смещения атмосферных фронтальных разделов ожидается дождливая погода. Жителей этой части страны метеорологи предупреждают о ливнях, грозах, шквальном ветре и возможном граде.
Основной фон температуры воздуха:
- на западе +28...+34°С,
- на юго-западе +30...+38°С,
- на северо-западе +25...+33°С,
- на севере, востоке +22...+28,
- в центре +20...+25,
- на юге, юго-востоке страны в пределах +28...+35°С, ближе к горам - около +22 °С.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981513-dozhdi-i-grozy-na-yuge-zhara-na-severe-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/