Дожди и грозы на юге, жара - на севере: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В ближайшие несколько дней, с 4 по 6 августа, в южные регионы Казахстана придут дожди с грозами, а на севере страны будет сухо и солнечно. Такой прогноз погоды озвучили синоптики РГП "Казгидромет", передает NUR.KZ со ссылкой на метеослужбу.

Как рассказали специалисты, в северной части Казахстана уже главенствует отрог Северного антициклона, поэтому в ближайшие сутки жителей этих регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода. Однако ночами будет довольно прохладно, предупреждают синоптики.

В центральных, восточных и южных регионах страны из-за смещения атмосферных фронтальных разделов ожидается дождливая погода. Жителей этой части страны метеорологи предупреждают о ливнях, грозах, шквальном ветре и возможном граде.

Основной фон температуры воздуха:

на западе +28...+34°С,

на юго-западе +30...+38°С,

на северо-западе +25...+33°С,

на севере, востоке +22...+28,

в центре +20...+25,

на юге, юго-востоке страны в пределах +28...+35°С, ближе к горам - около +22 °С.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981513-dozhdi-i-grozy-na-yuge-zhara-na-severe-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/