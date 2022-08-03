Часть улиц в Алматы временно перекроют из-за велогонки

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В грядущее воскресенье, 7 августа, в Алматы пройдет велогонка Visa Tour of World Class Almaty 2022, из-за чего в этот день будет частично ограничено дорожное движение, передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов мероприятия.

Движение на городских улицах будет ограничено с 05:00 до 13:00 в воскресенье, 7 августа. При этом само соревнование начнется в 08:00.

"Маршрут в этом году отличается от предыдущих: из-за того, что набор высоты увеличился, дистанции 34 и 57 по километражу сократились до 32 и 52 соответственно. Таким образом, движение будет ограничено частично и откроется по мере прохождения спортсменами участков дорог. Мы надеемся на понимание и поддержку горожан", – отметила организатор велогонки Салтанат Казыбаева.

Движение для автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

ул. Розыбакиева (восточная и западная стороны), от ул. Левитана до пр. Аль-Фараби – с 05:00 до 13:00 ;

; пр. Аль-Фараби (южная сторона), от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева – с 08:00 до 09:30 ;

; пр. Аль-Фараби (северная сторона) от пр. Назарбаева до ул. Розыбакиева – с 08:10 до 11:20 ;

; ВОАД (восточная сторона) – с 09:15 до 09:50 ;

; ВОАД (западная сторона) – с 09:30 до 10:40 ;

; ул. Саина (восточная сторона), от ул. Розыбакиева до пр. Рыскулова – с 10:30 до 11:40 ;

; ул. Саина (западная сторона), от пр. Рыскулова до ул. Розыбакиева – с 10:50 до 12:00.

"Движение автотранспорта будет полностью восстановлено после прохождения дистанции последним участником до 13.00.

Просим жителей и гостей города заранее спланировать свой график и маршрут передвижения на 7 августа", – обратились к алматинцам организаторы мероприятия.

Схема перекрытия дорог во время велогонки: организаторы Visa Tour of World Class Almaty 2022

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981475-chast-ulits-v-almaty-vremenno-perekroyut-iz-za-velogonki/