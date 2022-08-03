Выделенные на бизнес госгранты шымкентцы потратили на свадьбы и погашение кредитов

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Глава Управления занятости и социальной защиты населения Шымкента Балмаржан Нарбекова рассказала о горожанах, получивших госгранты на бизнес, но потративших в итоге деньги на свадьбы и погашение кредитов, передает Otyrar.kz.

"На портале enbek.kz есть платформа бизнес-енбек, а внутри этой платформы есть скилс-платформа. Каждый желающий открыть свое дело может подать через ЭЦП заявку на обучение. После окончания курса человек сдает тест и доказывает свои знания. Если соискатель получил больше 70 процентов, он автоматически получает сертификат.

Его можно распечатать, и это будет действующим документом. Если тест сдал плохо, будет возможность сдать его еще два раза", – рассказала подробнее о гранте Нарбекова.

Благодаря сертификату горожане могут получить безвозвратный грант в 1,2 млн тенге на открытие своего дела. Однако в этом случае принципиально важно, чтобы полученные деньги были потрачены именно на построение бизнеса. В прошлом году больше 20 участников госпрограммы нарушили этот пункт.

По словам главы управления, 23 жителя Шымкента потратили больше одного миллиона тенге, полученных в качестве гранта на развитие бизнеса, на проведение свадеб, сватовства и погашение кредитов. Предприимчивых горожан привлекли к ответственности, а деньги вернули в казну.

"Нельзя брать деньги на погашение долгов, погашение кредитов, празднование свадеб и сватовство. У всего есть спрос, а сумма немаленькая – 1,225 млн тенге. Эти деньги выдаются на улучшение бизнеса и для того, чтобы вы наняли людей. Теперь у нас есть правило: мы будем требовать отчет каждый квартал. Поэтому всех просим ответственно подойти к этому", – предупредила Нарбекова.

В этом году у 1150 шымкентцев есть шанс получить финансовую помощь от государства. Условия получения гранта готовы разъяснить в Управлении занятости и социальной защиты населения Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981470-vydelennye-na-biznes-gosgranty-shymkenttsy-potratili-na-svadby-i-pogashenie-kreditov/