"Пока денег не дашь, будут затягивать": кандасы год не могут получить гражданство в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Репатрианты из Узбекистана подали жалобу на миграционную службу Жамбылского района Алматинской области: люди уже год не могут получить гражданство, хотя, с их слов, с документами у них все в порядке, сообщает сайт телеканала КТК.

Репатрианты, которые почти год пытаются добиться получения казахстанского гражданства, уверены: процесс затягивают умышленно, возможно, надеясь на какое-то вознаграждение. Сотрудники службы эти обвинения отрицают.

О своей ситуации рассказала этническая казашка Салтанат Тиляашпаева, вернувшаяся на родину в прошлом году. Из-за отсутствия гражданства Салтанат не может ни встать на учет в поликлинике, ни найти достойную работу, ни устроить своих детей в образовательные учреждения.

"Ходим в частную больницу. Одно посещение нам обходится в 30 тысяч тенге. А вот детей даже за деньги в частный детский сад устроить не можем. Не берут нас и на нормальную работу: только подработки.

Мы в Казахстан из Узбекистана приехали семьей в июне 2021-го. С этих пор не можем получить гражданство. Хотя все документы в порядке", – поделилась женщина.

Схожая ситуация и у других репатриантов в Жамбылском районе. Ежедневно 50 человек ходят в местную миграционную службу как на работу.

Процедура получения гражданства стала настоящей головной болью для кандасов. По информации телеканала, они уже в течение года обивают пороги миграционной службы, и каждый раз, приходя сюда, получают один и тот же ответ: "Приходите через неделю".

Репатриантов просят подождать: мол, не работает база данных, к тому же, не хватает сотрудников. Однако сами кандасы уверены: причина долгого процесса кроется совсем в другом.

"Здесь самая настоящая коррупционная кормушка. Пока денег им не дашь, они все время будут затягивать процесс. В других регионах мои родственники получали гражданство – такого не было. К примеру, в столице, в Алматы и Каскелене – максимум два месяца. Я жалею, что зарегистрировался в этом районе", – сетует Галым Еркинбекулы.

"Как-то мы с одной девушкой в один день сдавали документы. И, на удивление, она получила направление. А я – нет. Потом я поинтересовалась у нее, в чем дело. Она сказала, что решила все деньгами", – поделилась Айшолпан Сейтмуратова.

Решается ли все за деньги, выяснит служебная проверка. Правда, в областном департаменте полиции подтвердили: технический сбой и проблемы с кадрами действительно существуют.

"Указанная проблема взята во внимание Управлением миграционной службы Департамента полиции Алматинской области. В настоящее время в Жамбылский район направлены сотрудники, которые будут целенаправленно по решению данной проблемы. Иные технические неполадки, связанные с задержкой, изучаются", – заявил официальный представитель Департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Ускорить процесс получения гражданства репатрианты просят и Министерство внутренних дел. Они уже написали коллективную жалобу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981440-poka-deneg-ne-dash-budut-zatyagivat-kandasy-god-ne-mogut-poluchit-grazhdanstvo-v-almatinskoy-oblasti/