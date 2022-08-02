Две улицы перекроют в Нур-Султане для проведения благотворительного забега

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7 августа в столице состоится благотворительный забег "Ты – чемпион моего сердца!". В связи с этим в городе временно перекроют две улицы. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана.

Как рассказали в администрации столицы, забег организован фондом "Центр сердца". Мероприятие приурочено к 10-летию со дня первой трансплантации сердца в Казахстане.

В связи с этим в с 8 до 10 часов утра в этот день будут перекрыты следующие участки улиц:

улица Туркестан, начиная от улицы Орынбор, следуя через улицу Бухар жырау, проспект Улы Дала и полностью огибая площадку EXPO;

улица Туркестан, начиная от улицы Орынбор, следуя через улицу Бухар жырау, проспект Улы Дала и полностью огибая площадку EXPO;

Также планируется перекрытие въездов и выездов с парковочных мест на территории Ботанического сада вдоль улиц Орынбор, Туркестан и Бухар жырау в этот же период времени.

"Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", - призвали в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981420-dve-ulitsy-perekroyut-v-nur-sultane-dlya-provedeniya-blagotvoritelnogo-zabega/