Завернутый в целлофан мужчина напугал жительницу Экибастуза

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Жительница Экибастуза вызвала полицию в один из городских дворов, увидев на лавочке мужчину, завернутого в целлофановый пакет. Признаков жизни человек не подавал, а потому женщина решила, что это труп, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

Инцидент произошел примерно в 7 часов утра в Экибастузе. По информации полиции, к ним обратилась местная жительница, которая увидела во дворе дома по улице Ауэзова "труп", завернутый в пакет.

"Утренняя прогулка с собачкой обернулась для горожанки детективной историей. Так как с собой у нее не оказалось телефона, попросила вызвать полицию работников автостоянки, расположенной недалеко.

Подъехавшие на место происшествия полицейские только хотели развернуть целлофан, как вдруг "труп" встал и побежал", - рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Как выяснилось, мужчина оказался вполне живым. Возвращаясь накануне домой в состоянии алкогольного опьянения, горожанин настолько сильно хотел спать, что не смог дойти до дома. Ночлег в итоге устроил прямо на лавочке во дворе, а завернулся в целлофан, чтобы укрыться от дождя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981316-zavernutyy-v-tsellofan-muzhchina-napugal-zhitelnitsu-ekibastuza/