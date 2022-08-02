"Страны готовятся к тотальному отключению электричества": новый фейк появился в Казнете

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Казахстанцы стали распространять в Telegram-каналах информацию о том, что жители Израиля и европейских стран готовятся к тотальному блэкауту. Однако фактчекеры выяснили, что распространяемая в мессенджере информация не соответствует действительности.

Как сообщает портал Stopfake.kz, пользователи Telegram публикую посты, в которых заверяют, что в Европе вместе со счетами за электричество людям стали приносить брошюры с рекомендациями, как выжить без электроэнергии.

На самом деле, эта информация не соответствует действительности.

Как объясняют фактчекеры, в Израиле люди вместе со счетами за электроэнергию действительно получают специальные брошюры. Однако, то, что в Сети приняли за инструкции по выживанию при глобальном блэкауте, на самом деле является брошюрой с советами о том, как подготовиться к зимнему периоду и обезопасить себя от пожаров или вероятных сбоев в работе электрических сетей.

Такие брошюры выпустила компания Israel Electric Corporation. Рекомендации, указанные в листовке, можно найти и на сайте компании. В них подробно рассказано, как безопасно обеспечить отоплением дом в зимний период и куда обращаться в случае возникновения проблем.

В брошюрке есть и рекомендации по разумному и экономному потреблению электроэнергии, безопасному обращению с электроприборами и прочие советы для населения.

"Теория о том, что мир ждет тотальное отключение электроэнергии, конспирологическая. Ее сторонники уверяют, что некое тайное мировое правительство и лично основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб намеренно отключат подачу электроэнергии во всех странах. Эта теория не имеет никаких оснований, верить ей не нужно", - заверили фактчекеры.

Скриншот: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981283-strany-gotovyatsya-k-totalnomu-otklyucheniyu-elektrichestva-novyy-feyk-poyavilsya-v-kaznete/