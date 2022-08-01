Забастовку объявили работники железной дороги в Мангистауской области

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Сегодня, 1 августа, работники Бейнеуской дистанции пути объявили забастовку. Одним из требований является увеличение заработной платы вдвое, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Сообщается, что 1 августа работники Бейнеуской дистанции пути Мангыстауского отделения магистральной сети объявили забастовку. Тем не менее, как уточнили в КТЖ, на данный момент железная дорога работает в штатном режиме.

Представители компании отметили, что еще с февраля АО "НК "КТЖ" занимается решением вопросов ПЧ-12 (Бейнеуской дистанции пути). В апреле была создана примирительная комиссия, в рамках которой "приняты меры по удовлетворению ряда законных требований работников".

"Вместе с тем, требования инициативной группы о 100-процентном повышении заработной платы компания выполнить не может из-за отсутствия финансовых средств.

Доходы АО "НК "КТЖ" в основном формируются за счет установленных тарифов. Как ранее сообщалось, вся полученная прибыль за прошлый год направлена на увеличение заработной платы", – говорится в сообщении пресс-службы.

В КТЖ подчеркнули, что ведут открытый диалог со своими работниками и принимают все возможные меры для урегулирования ситуации в правовом поле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981226-zabastovku-obyavili-rabotniki-zheleznoy-dorogi-v-mangistauskoy-oblasti/