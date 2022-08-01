Холодную воду отключат в центре Алматы из-за ремонта

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2-4 августа в ряде районов Алматы локально отключат холодную воду, сообщает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ГКП "Алматы Су".

Ограничения связаны с проведением работ по замене технологического оборудования, отметили в компании.

2 августа с 9.00 до 13.00 холодная вода не будет поступать в жилые дома и здания, расположенные на территории Алмалинского района в контуре улиц Айтеке би – Макатаева – Амангельды – Муратбаева.

3 августа с 9.00 до 20.00 холодной воды не будет в домах в контуре улиц Курмангазы – Тулебаева – Гоголя – Назарбаева; Чайковского – Назарбаева – Гоголя – Курмангазы.

4 августа с 9.00 до 20.00 холодную воду отключат в зданиях, расположенных на территории 8-го микрорайона Ауэзовского района.

"Приносим извинения за временные неудобства", - обратились к алматинцам в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981166-holodnuyu-vodu-otklyuchat-v-tsentre-almaty-iz-za-remonta/