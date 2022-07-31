Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Жителей Алматы и Нур-Султана предупредили о возможном выпадении осадков, а также сильном ветре. В Шымкенте же ожидается жаркая погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане синоптики прогнозируют дождь с грозой. Днем температура воздуха поднимется до +23…+25 градусов. Скорость ветра в столице составит 7-12 м/с.

Дождь с грозой также пообещали и в Алматы. Столбики термометров покажут +27…+29 градусов. Скорость будет достигать 3-8 м/с, а при грозе возможны порывы до 13 м/с.

В Шымкенте в воскресенье осадков не ожидается, прогнозируется переменная облачность. Днем в мегаполисе температура воздуха будет доходить до +32…+34 градусов. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981007-dozhd-groza-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-nur-sultane-i-almaty/