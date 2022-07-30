Пересечение двух проспектов временно перекроют в Алматы

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В пресс-службе акимата Алматы сообщили, что в ближайшие два дня в ночное время будет полностью перекрыто движение на пересечении двух крупных проспектов города, передает NUR.KZ.

С 22:00 30 июля до 07:00 31 июля будет полностью перекрыта западная часть пересечения проспекта Назарбаева и проспекта Райымбека.

Кроме того, с 22:00 31 июля до 7:00 1 августа таким же образом будет перекрыта восточная часть данного участка.

Отмечается, что подобные ограничения необходимы в связи с проведением аварийно-восстановительных работ.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", – добавили представители акимата города Алматы.

Схема перекрытия движения: пресс-служба акимата Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980980-peresechenie-dvuh-prospektov-vremenno-perekroyut-v-almaty/