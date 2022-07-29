Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение на территории 10 регионов республики. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, 30 июля в северной половине Акмолинской области ожидается сильный дождь. На северо-западе и востоке области, а также в Кокшетау и Нур-Султане будет гроза, днем - град. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

Завтра днем на севере и востоке Карагандинской области прогнозируется сильный дождь. На западе, севере и востоке области будет гроза и град. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

В Караганде 30 июля возможна гроза.

Завтра днем на юге Алматинской области синоптики обещают сильный дождь с грозой. Скорость порывистого ветра не должна превысить 15-20 м/с. В горной местности завтра и послезавтра будет сильный дождь, гроза, град и шквал.

В Алматы и Кунаеве 30 июля временами ожидается гроза. В Кунаеве ветер усилится во время грозы до 15-20 м/с с порывами.

Завтра ночью на юге и востоке Актюбинской области ожидается гроза и ветер с порывами до 18 м/с.

Днем 30 июля в горах Туркестанской области будет сильный дождь. На юге, в горных и предгорных районах региона прогнозируется гроза, шквал и град. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с. На большей части территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем в горных районах Жетысуской области также возможен сильный дождь с грозой, градом и шквалом. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

30 июля в Кызылординской области будет ветер до 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра на севере и западе Павлодарской области ожидается сильный дождь, гроза, град и шквал. Ночью на юге региона может быть туман. Скорость ветра с порывами не должна превысить 15-20 м/с.

В Павлодаре 30 июля синоптики обещают грозу, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра на западе Западно-Казахстанской области возможна гроза.

Ночью 30 июля на востоке Костанайской области будет сильный дождь. На востоке и юге региона синоптики обещают грозу, днем - град и шквал. Скорость порывистого ветра достигнет 15-20 м/с.

В Костанае 30 июля ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Кроме того, в связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период с 30 июля по 1 августа в горных и предгорных районах Жамбылской, Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областей ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

Напомним, ранее мы рассказывали о погоде в Казахстане в грядущие выходные.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980947-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-00-oblastyah-kazahstana/