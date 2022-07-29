29 июля – Международный день тигра: как проходит возвращение хищника в Казахстан

Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

В Международный день тигра Всемирный фонд дикой природы рассказал о состоянии популяции редких хищников, ее месте в мире и планах на уникальный международный проект в Казахстане.

На сегодняшний день точно неизвестно, сколько тигров живет на планете. Официально численность хищников оценивается в более чем 4 тысячи особей, но эти данные основываются на учетах, проведенных несколько лет назад, притом что ситуация за последнее время поменялась. К примеру, в части стран динамика изменилась в лучшую сторону – там популяция растет, но в некоторых продолжает падать, как и до того, как весь мир решил взяться за сохранение вида.

День тигра, который отмечается в мире 29 июля, был учрежден в 2010 году на Международном форуме "Тигриный саммит" в Санкт-Петербурге. Тогда участники из 13 "тигриных" стран поставили себе цель за 12 лет увеличить численность вида в мире в дикой природе вдвое (на тот период она оценивалась в 3200 особей) и встретиться в 2022 году. На данном форуме будут объявлены результаты учетов тигров в разных странах.

Первым в этом году о результатах учета заявил Непал – им удалось за 12 лет увеличить вдвое свою популяцию тигра, а в России на сегодняшний день, по экспертным оценкам, обитает уже более 600 диких кошек.

Однако не во всех "тигриных" странах удается добиться успеха: где-то популяция продолжает сокращаться, а в некоторых странах за последние 50 лет редкое животное полностью исчезло. Но этот процесс еще можно повернуть вспять. Сегодня WWF совместно с правительством Казахстана реализует программу по возвращению тигра в Центральную Азию.

Тигр. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

"Всемирный фонд дикой природы 28 лет занимается сохранением тигра, с момента своего создания. Мы почти достигли оптимальной численности популяции тигра и главной нашей задачей сейчас будет сохранить ее на этом уровне. Несомненно, фонд использует этот накопленный опыт для возвращения хищника в Казахстан", – говорит директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Дмитрий Горшков.

В июне этого года представители Минэкологии РК, WWF и резервата "Иле-Балхаш" обсудили планы по строительству центра реинтродукции. Центр важен не только для проведения ветеринарных обследований. Там будут размещаться сотрудники, отслеживающие перемещение хищников и обеспечивающие безопасность для местных жителей. Помимо этого, будет создан визит-центр, являющийся своего рода "дверью" в резерват. Здесь у потенциальных туристов будет возможность познакомиться с историей и развитием ООПТ, интересными маршрутами, узнать о предстоящих турах, записаться на экскурсии и приобрести сувенирную продукцию.

В ходе строительства центров и их дальнейшей работы Фонд также использует опыт экспертов с Дальнего Востока.

"В случае успеха Казахстан станет одной из первых стран в мире, вернувшей тигра в регион, где его полностью истребили более полувека назад. Ведь ранее программы восстановления его популяции реализовывали в пределах национальных границ и местах, пригодных для обитания этих кошачьих. Однако программа на территории Южного Прибалхашья предполагает восстановление обширных пойменных экосистем как части исторического ареала дикого тигра, что делает ее уникальной и не имеющей аналогов", – говорит директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.

Тигр. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Программа возвращения тигра в Казахстан рассчитана на много лет. Реализует ее Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан при поддержке WWF России, а также программа ПРООН в РК.

Идею восстановления популяции хищника в научном сообществе обсуждали более десяти лет, сейчас о ней знает широкий круг людей, и это, несомненно, дает импульс двигаться дальше и продолжать трудиться во благо дикой природы и животных. Первые тигры в дикой природе Казахстана могут появиться уже в 2025 году. И к следующему саммиту "тигриных" стран станет уже на одну больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980892-29-iyulya-mezhdunarodnyy-den-tigra-kak-prohodit-vozvraschenie-hischnika-v-kazahstan/