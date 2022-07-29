Год назад уехал на заработки в Россию и исчез: пропавшего казахстанца нашли (видео)

Кадр из видео: ДП Туркестанской области

46-летний житель Туркестана уехал в Россию на заработки и пропал. С заявлением в полицию обратилась его мать. Стражам порядка удалось разыскать мужчину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

В ведомстве рассказали, что в полицию Туркестана обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 46-летний сын уехал на заработки в Россию и не возвращался в течение года. Женщина больше месяца пыталась самостоятельно его найти.

Стражи порядка разослали ориентировки на мужчину по области и всему Казахстану. Учитывая, что он мог находиться в России по работе, было также направлено сообщение в посольство и коллегам из соседней страны.

В результате в течение нескольких дней пропавший был найден. Выяснилось, что он уехал в Россию, но по неосторожности сломал ногу. С тех пор казахстанец остался без работы. Мужчина пояснил, что не сообщал ничего о себе матери, чтобы она не волновалась.

В настоящее время житель Туркестана благополучно возвращен домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980806-god-nazad-uehal-na-zarabotki-v-rossiyu-i-ischez-propavshego-kazahstantsa-nashli-video/