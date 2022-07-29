Жара и гроза: какой будет погода в крупнейших городах Казахстана в пятницу

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 29 июля. Информация размещена на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, жителям Нур-Султана сегодня стоит ждать дождь с грозой усилением ветра - днем скорость составит 9-14 м/с, а при грозе - 15-20 м/с с порывами. Столбики термометров днем покажут 19-21 градус тепла.

В Алматы 29 июля будет переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 31-33 градуса тепла. Скорость ветра не должна превысить 3-8 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков также не ожидается, однако в городе сохранится сильная жара до 35-37 градусов тепла не несколько усилится ветер, скорость которого достигнет 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980756-zhara-i-groza-kakoy-budet-pogoda-v-krupneyshih-gorodah-kazahstana-v-pyatnitsu/