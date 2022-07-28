Алматинцев предупредили о сильной грозе в выходные

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В грядущие выходные в Алматы резко ухудшится погода: синоптики обещают дождь с грозой в горных районах, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского Департамента по ЧС.

Как рассказали в ведомстве, синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение на грядущие выходные дни в Алматы.

По данным синоптиков, в горной местности города днем 30 июля и ночью 31 июля ожидается сильный дождь, местами возможны гроза, град и шквал.

Скорость юго-западного ветра во время грозы может достигать 15-20 м/с с порывами.

В ДЧС алматинцев и гостей города попросили воздержаться от походов в горную местность в выходные и не пренебрегать СМС-сообщениями от службы "112" касательно ситуации с погодой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980687-almatintsev-predupredili-o-silnoy-groze-v-vyhodnye/