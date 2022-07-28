Снежные барсы попали в объективы фотоловушек сразу в двух нацпарках Казахстана (видео)

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Знаменитые краснокнижные хищники Казахстана - снежные барсы попали в объективы фотоловушек сразу в двух нацпарках страны. Об этом рассказали на официальной странице Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии в Instagram.

Как рассказали в ведомстве, краснокнижные хищники населяют 9 особо охраняемых природных территорий страны.

На этот раз фотоловушки засняли особей снежного барса в Алтын-Эмельском (первое видео) и Сайрам-Угамском (второе видео) национальных парках.

Отмечается, что это животное внесено не только в Красную книгу РК, но и в Красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где на сегодняшний день обитает.

Согласно актуальным учетным данным, сейчас на территории Казахстана насчитывается около 140-180 особей снежного барса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980684-snezhnye-barsy-popali-v-obektivy-fotolovushek-srazu-v-dvuh-natsparkah-kazahstana-video/