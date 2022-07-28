Улицы затопило в Актау после проливных дождей (видео)

Актау. Фото: Lada.kz

В результате проливных дождей в Актау подтопило улицы и "Желтый рынок". Жители сняли последствия стихии на видео. В городском акимате сообщили, что коммунальщики работают в усиленном режиме, передает Lada.kz.

В Актау проливные дожди стали причиной подтопления нескольких улиц и районов города.

Также ливнем повалено дерево в 5 микрорайоне, произошли перебои с электричеством. Жители 14 микрорайона пожаловались, что остались без света.

Фото: Lada.kz

Кроме того, из-за сильного дождя на "Желтом рынке" вдоль торговых павильонов образовалась "река".

В акимате Актау изданию сообщили, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Всю ночь сотрудники устраняли последствия сильного ливня.

Напомним, в мае текущего года жилые дома и улицы затопило после дождей в Жанаозене. На опубликованных кадрах было видно, как людям приходилось добираться до дома по пояс в воде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980626-ulitsy-zatopilo-v-aktau-posle-prolivnyh-dozhdey-video/