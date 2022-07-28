Кадры с горожанами, бросающими мусор где попало, стали публично показывать в Рудном (видео)

Нарушители правил благоустройства в Рудном. Кадр из видео: instagram.com/rudny_official

В акимате города Рудный придумали новый метод борьбы с нарушителями, которые выбрасывают мусор в неположенных местах, там самым устраивая стихийные свалки.

Теперь акимат Рудного регулярно публикует видео и фото с нарушителями правил благоустройства города.

В официальном Instagram-аккаунте ведомства стали публиковать посты с подборкой случаев, когда жители города выкидывают мусор в неустановленном месте или не по правилам.

На кадрах видно, как на разных участках города люди сваливают в кучу коробки, куски мебели, старые матрасы, бытовую технику и другие отходы. Даже в тех местах, где стоят специальные баки, горожане разбрасывают мусор вокруг, так что через некоторое время проход к контейнерам оказывается перекрыт.

Также, как сообщает издание "Костанайские новости", в центре города были установлены LED-экраны, на которых транслируются кадры с подобными нарушениями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980597-kadry-s-gorozhanami-brosayuschimi-musor-gde-popalo-stali-publichno-pokazyvat-v-rudnom-video/