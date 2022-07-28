Дождь и сильная жара: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана в четверг

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Сегодня, 28 июня, жителям Нур-Султана синоптики пообещали осадки. Тем не менее в Алматы и Шымкенте в четверг все еще сохранится жаркая погода, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане ожидается дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице днем будет держаться на уровне +25…+27 градусов, а ночью опустится до +15…+17 градусов. Прогнозируется ветер скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с.

Алматинцев ждет очередной жаркий день без осадков, но с переменной облачностью. В мегаполисе сегодня ожидается +35…+37 градусов днем и +23…+25 градусов – ночью. Скорость ветра – 2-7 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, осадков сегодня быть не должно. Днем в городе столбики термометров достигнут отметки в +35…+37 градусов, а ночью же жара спадет до +21…+23 градусов. Скорость ветра будет прогнозируется на уровне 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980537-dozhd-i-silnaya-zhara-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/