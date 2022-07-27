"Требуем добросовестного и самоотверженного труда": единый развод полиции прошел в Алматы (видео)

Единый развод полиции в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы провели единый развод личного состава Полка патрульной полиции и СОБР. В мероприятии принял участие начальник городского департамента полиции Арыстангани Заппаров, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

"Патрульная полиция – одно из ключевых подразделений, обеспечивающих правопорядок и дорожную безопасность в городе. Большую часть преступлений по "горячим следам" раскрывают сотрудники именно этой службы, функционирующей круглосуточно", – отметил глава ведомства.

Во время строевого смотра он проверил обмундирование сотрудников, состояние автотранспорта, а также технических средств, что в совокупности влияет на качество обеспечения правопорядка в городе.

"Вместе с тем, очень важно было напомнить инспекторам о непримиримой позиции к любым коррупционным проявлениям. Мы требуем от них добросовестного и самоотверженного труда во благо безопасности и благополучия граждан. В свою очередь, государство создает все условия для безупречной работы: сегодня патрульная полиция и СОБР – службы, имеющие хорошее материально-техническое оснащение. Это позволяет им держать руку на пульсе событий и противостоять преступности", – констатировал Заппаров.

Отмечается, что во время единого развода наряды патрульной полиции и сотрудники СОБР, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали актуальную информацию за дежурные сутки.

"Именно от того, как работает полиция, зависит порядок в городе и благополучие граждан. Сейчас мы переориентировались на сервисную модель и это правильно. Очень важно, чтобы полицейские тесно контактировали с гражданами, участковые должны знать каждого жителя на своем участке и интересоваться, что их волнует больше всего. Такой формат несения службы уже дает свои положительные результаты", – подытожил глава алматинской полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980424-trebuem-dobrosovestnogo-i-samootverzhennogo-truda-edinyy-razvod-politsii-proshel-v-almaty-video/