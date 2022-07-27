Две улицы в Нур-Султане закроют на ремонт на несколько дней

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Движение по участкам двух улиц в Нур-Султане будет временно перекрыто из-за ремонта дорожного полотна, сообщается на официальном сайте столичного акимата.

В управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Нур-Султана сообщили о начале работ по дорожному полотну по улице Чехоева.

В связи с этим с 27 июля по 3 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Жолымбетская до улицы 191.

Кроме того, в связи с проведением дорожно-ремонтных работ с 27 по 30 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Енлик-Кебек на участке от улицы Болашак до улицы 189.

"Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города. Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства", - обратились к астанчанам в акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980389-dve-ulitsy-v-nur-sultane-zakroyut-na-remont-na-neskolko-dney/