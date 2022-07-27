Сильную жару пообещали в Алматы и Шымкенте

Иллюстративное фото: pexels.com

Почти до 40 градусов поднимется температура воздуха в Алматы и Шымкенте днем 27 июля - о сильной жаре предупредили синоптики РГП "Казгидромет" на своем официальном сайте.

Жителям Алматы сегодня стоит ожидать жаркой летней погоды: столбики термометров днем поднимутся до 36-38 градусов тепла. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду. Осадков в южной столице не ожидается.

В Шымкенте, как прогнозируют специалисты метеослужбы, сегодня будет жарко - в дневное время воздух прогреется до 37-39 градусов тепла. Осадков в городе тоже не ожидается, однако будет немного ветрено – от 8 до 13 метров в секунду.

А жителям Нур-Султана стоит ожидать дождливой погоды, также возможна гроза. Ожидается сильный ветер 9-14 метров в секунду. Несмотря на осадки, в городе будет жарко - синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до 31-33 градуса выше нуля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980324-silnuyu-zharu-poobeschali-v-almaty-i-shymkente/