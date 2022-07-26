Несколько женщин избили мужчину в здании акимата Нур-Султана

Драка. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_astana_official

Накануне, 25 июля, в здании акимата столицы произошел инцидент: несколько женщин перекрыли вход в здание и избили находившегося с ними мужчину, передает корреспондент NUR.KZ.

Записи с камер видеонаблюдения, на которых видно момент начала потасовки, были опубликованы в сообществе kris_p_astana_official в Instagram.

В акимате столицы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что избитый мужчина не был их сотрудником. Также там указали, что изначально многодетные матери пришли в здание администрации города, чтобы решить вопросы, связанные с жильем.

Прибывшие стражи порядка задержали всех участников драки.

В департаменте полиции, в свою очередь, рассказали, что сообщение о драке получили примерно в 11:12. По их данным, несколько женщин перекрыли выход из здания и избили мужчину.

Отмечается, что в ходе разбирательства обе стороны конфликта написали заявления в полицию с просьбами принять меры в отношении друг друга.

Данный факт зарегистрирован в УП района Сарыарка. Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет принято конечное решение по делу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980179-neskolko-zhenschin-izbili-muzhchinu-v-zdanii-akimata-nur-sultana-video/