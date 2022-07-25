Два новых праздника могут появиться в Казахстане

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Министерство национальной экономики РК планирует учредить два новых праздника. Проект о внесении дополнений в постановление правительства РК от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" опубликовали на портале "Открытые НПА".

Документ был опубликован для обсуждения сегодня, 25 июля. Публичное обсуждение продлится до 8 августа.

Министерство планирует учредить:

День предпринимателей Казахстана – 9 сентября;

День рекламного специалиста – 19 декабря.

Как объяснили авторы поправок, введение в стране официального профессионального праздника для предпринимателей актуально и важно для сотен тысяч казахстанцев.

Кроме того, по их мнению, такая инициатива в преддверии будет свидетельствовать о приоритетах проводимой государственной политики и консолидации основных общественно-политических сил страны в данной сфере.

День рекламного специалиста, как объяснили авторы, предлагается приурочить к дате принятия закона "О рекламе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1980059-dva-novyh-prazdnika-mogut-poyavitsya-v-kazahstane/