Айкын обратился к властям Алматы из-за телебашни на Кок-Тобе (видео)

Айкын. Кадр из видео: instagram.com/aikyn

Казахстанский исполнитель Айкын Толепберген обратился к акимату Алматы. Артист попросил ответить власти города на вопрос по поводу оформления телебашни на Кок-Тобе.

Айкын Толепберген на своей странице опубликовал Instagram видео с Кок-Тобе, в котором обратился к акимату города. Певец затронул вопрос оформления телевизионной башни.

"Кок-Тобе это бренд и символ нашего города!!!! Любой турист, приехавший в Алматы, идет туда и фотографируется. Я был там вчера, и люди скапливаются как муравьи. 90% это туристы.

Уважаемый акимат, почему на Кок-Тобе светится все вокруг - и ресторан, и колесо обозрения, но почему не светится телебашня, почему мы экономим на освещении телебашни?" - обратился исполнитель к акимату города.

Артист привел в пример Эйфелеву башню в Париже, которая светится в ночное время суток. Мерцающие огни на романтическом символе Парижа установили еще в 1985 году.

Подписчики поддержали артиста в комментариях.

"Все правильно говоришь. Очень правильно ставишь вопрос. Молодец, что поднял эту тему. Мы поддерживаем тебя", - написали фанаты исполнителя.

Однако акимат Алматы пока никак не отреагировал на обращение певца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979922-aykyn-obratilsya-k-vlastyam-almaty-iz-za-telebashni-na-koktobe-video/