Опасность прорыва моренных озер сохраняется в горах Алматы

Моренные озера. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты ГУ "Казселезащита" сообщили о сохранении опасности прорыва ледниковых озер в горах Алматы. Аэровизуальное обследование состояния моренных озер провели аким города и министр по ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского ДЧС.

Как отметили в Департаменте по ЧС города Алматы, по оценкам специалистов "Казселезащиты", опасность прорыва ледниковых озер в горах Алматы сохраняется. На данный момент селеопасная обстановка находится на особом контроле.

"В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы", – подчеркнули представители ведомства.

Всего в окрестностях Алматы насчитывается более 50 моренных и ледниковых озер, из них 12 являются прорывоопасными. На семи из них в текущем году ведется превентивная работа по снижению селевой угрозы.

В ДЧС подчеркнули, что за состоянием моренных озер осуществляется круглосуточное наблюдение на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах "Казселезащиты".

Аэровизуальное обследование моренных озер. Фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Состояние моренных озер изучили с воздуха министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин и аким Алматы Ерболат Досаев. Также была проведена оценка состояния моренных озер и бассейнов рек Аксай, Каргалы, Большой и Малой Алматинки.

В ходе облета аким города также ознакомился со строящимся объектом селезадерживающей плотины в ущелье Аюсай.

Отмечается, что в бассейнах рек Большая Алматинка и Аксай расположены 122 селеопасных участка, 114 ледников, а также моренные озера.

"Для обеспечения селевой безопасности здесь ведется строительство двух плотин в ущельях Аксай и Аюсай. На сегодня строительство ведется согласно установленному графику, срок завершения работ по плотине Аюсай – до конца 2022 года, по ущелью Аксай – конец 2023 года", – добавили представители Департамента по ЧС города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979757-opasnost-proryva-morennyh-ozer-sohranyaetsya-v-gorah-almaty/