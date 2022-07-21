Участок одной из улиц на сутки перекроют в Нур-Султане

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В столице проведут ремонт на станции Нур-Султан переезд 8. В связи с этим временно будет перекрыт участок улицы Малахова. Об этом сообщается на официальном сайте городского акимата.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщило о начале работ на станции Нур-Султан переезд 8.

В ведомстве сообщили, что с 00:00 23 июля по 08:00 24 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Малахова от улицы Рахымжана Дуйсенбаева до улицы Сусамыр.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать маршруты движения, чтобы не создавать пробок на дорогах города.

"Приносим свои извинения за причиненные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ", – подчеркнули представители управления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979621-uchastok-odnoy-iz-ulits-na-sutki-perekroyut-v-nur-sultane/