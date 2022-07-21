Один из автобусных маршрутов в Алматы изменят по просьбам горожан

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В акимате города Алматы сообщили, что по просьбам жителей мегаполиса автобусный маршрут №41 будет продлен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"По многочисленным обращениям жителей, с 22 июля 2022 года маршрут №41 будет продлен до микрорайона Гулдала", – говорится в сообщении пресс-службы акимата.

Теперь, согласно новой схеме движения, автобусы по маршруту №41 будут с улицы Жакут поворачивать направо на Кульджинский тракт, потом – еще раз направо для разворота на улице Бұқтырма, и на кольце – возвращаться на Кульджинский тракт.

Далее автобусы будут доезжать до пересечения улиц Уалиханова – Аль-Фараби, там будут разворачиваться и ехать в обратную сторону по улице Уалиханова – Кульджинский тракт – улица Жақұт и далее – по схеме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979593-odin-iz-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-izmenyat-po-prosbam-gorozhan/