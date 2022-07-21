Сообщение о попытке мужчины увести девочку в ЗКО переполошило Сеть

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В соцсетях появилось сообщение о том, что вечером 16 июля в одном из дворов в Аксае неизвестный пытался увести девочку. Ситуацию прокомментировали в ДП Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В Instagram указывается, что мать с маленькой дочерью вышла на прогулку во двор своего дома. Женщина сидела на лавочке, а девочка стояла у подъезда. В это время к ребенку подошел неизвестный и начал общаться.

Затем присел к девочке и поцеловал в щеку. Тогда мать бросилась к ребенку с криком, но молодой человек проигнорировал женщину, взял девочку за руку и хотел увести. Происходящее сняли на видео.

Сообщение об инциденте переполошило пользователей соцсети. Многие стали настаивать на том, что мужчину необходимо найти и привлечь к ответственности.

Между тем в ДП ЗКО со своего официального аккаунта в Instagram ответили под постом. В ведомстве сообщили, что после публикации факт был зарегистрирован в Бурлинском ОП.

В результате проверки стало известно, что женщина, снимавшая видео на телефон, не знакома с ребенком и ее законными представителями.

"В ходе опроса законных представителей установлено, что мужчина является родственником данной семьи (дядя девочки). Родители ребенка претензий ни к кому не имеют. Информация, распространяемая в Сети и вызвавшая общественный резонанс, не нашла своего подтверждения", - отметили в ДП ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979550-soobschenie-o-popytke-muzhchiny-uvesti-devochku-v-zko-perepoloshilo-set/