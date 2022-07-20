Девушку насильно затолкали в машину посреди дороги в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/aktobe_zhaloby

В актюбинских пабликах появилось видео, как посреди дороги мужчина насильно заталкивает девушку в машину. Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео видно, что посреди дороги останавливается автомобиль.

Сначала из него выходят двое мужчин, а затем женщина. Однако в какой-то момент один из молодых людей хватает девушку и насильно толкает в салон. При этом она кричит и сопротивляется. Однако парню удается усадить ее на заднее сиденье.

В ДП Актюбинской области при мониторинге соцсетей установили, что 19 июля примерно в 18.30 часов молодой человек насильно посадил девушку в машину. По данному факту была проведена проверка. В полицию никто не обращался.

"Установлен и опрошен водитель. Он пояснил, что ссора произошла, возможно, между супругами. После чего женщина, остановив автомобиль, не желала ехать дальше, однако мужчина начал успокаивать ее и усаживать в машину", - пояснили в ведомстве.

Здесь добавили, что в итоге водитель высадил обоих по улице Арынова в Актобе. Инцидент был исчерпан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979388-devushku-nasilno-zatolkali-v-mashinu-posredi-dorogi-v-aktobe-video/