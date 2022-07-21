Как будут отдыхать казахстанцы в августе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

30 августа в Казахстане отмечается День Конституции. В связи с этим в последний летний месяц жителей страны ожидает один дополнительный выходной, из-за которого немного изменится график рабочих дней. Об этом сообщается на официальном портале "Электронного правительства".

День Конституции Республики Казахстан – 30 августа – выпадает на вторник. Этот день является официальным выходным.

При этом выходной с субботы, 27 августа, будет перенесен на понедельник, 29 августа.

Таким образом, последняя суббота августа станет рабочим днем, а затем казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд – с воскресенья по вторник.

Всего в августе ожидается 9 выходных дней.

30 августа 1995 года на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан. В этот день во всех областях и городах страны по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979316-kak-budut-otdyhat-kazahstantsy-v-avguste/