Грозу в Нур-Султане и жару в Шымкенте обещают синоптики

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Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в трех крупнейших городах страны на сегодня, 20 июля. Информация размещена на официальном портале РГП "Казгидромет".

Так, сегодня днем в Алматы синоптики обещают переменную облачность без осадков. Температура воздуха составит 32-34 градуса тепла. Скорость ветра - от 2 до 7 м/с.

На территории Нур-Султана, в свою очередь, будет гроза. Столбики термометров в дневное время покажут 32-34 градуса тепла. Скорость ветра достигнет 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Жителям Шымкента же сегодня стоит ждать жаркой солнечной погоды. Днем воздух прогреется до 38-40 градусов тепла. Кроме того, в городе немного усилится ветер, скорость которого достигнет 8-13 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979249-grozu-v-nur-sultane-i-zharu-v-shymkente-obeschayut-sinoptiki/