Казахстанские телеканалы временно прекратят ретрансляцию

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Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан в своем официальном Telegram-канале предупредило граждан о проведении планово-профилактических работ на сетях телерадиовещания.

Как отметили в МИОР РК, АО "Казтелерадио" ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.

"20 июля 2022 года с 03:00 до 17:00 (по времени г.Нур-Султан) будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - говорится в сообщении ведомства.

Как объяснили специалисты ведомства, данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания.

Учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств, добавили в МИОР.

В ведомстве принесли извинения за временные неудобства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979224-kazahstanskie-telekanaly-vremenno-prekratyat-retranslyatsiyu/