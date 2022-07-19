Солнечная и жаркая погода ожидается во вторник в мегаполисах Казахстана

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Сегодня, 19 июля, в трех крупнейших городах Казахстана ожидается ясная погода. При этом жителей Шымкента предупредили о сильной жаре в городе днем. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Нур-Султане сегодня ожидается погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем температура воздуха достигнет +28…+30 градусов, а ночью возможно похолодание до +13…+15 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Алматы синоптики прогнозируют теплый и солнечный день. Столбики термометров покажут +30…+32 градуса днем и +19…+21 градус ночью. Скорость ветра небольшая – 2-7 м/с.

Жителей Шымкента вновь предупредили о сильной жаре. Днем температура воздуха будет находиться на уровне +36…+38 градусов, а ночью жара спадет до +20…+22 градусов. Осадков не ожидается. Скорость ветра – 8-13 м/с.

Также в связи с сильной жарой штормовые предупреждения были объявлены в Кызылординской, Атырауской, Карагандинской, Улытауской, Актюбинской и Костанайской областях.

Грозы сегодня ожидаются на западе Атырауской области, на западе и юго-западе Западно-Казахстанской области, на севере Актюбинской области, а также на западе Костанайской области.

На севере, западе и востоке Акмолинской области ожидается туман, а в центре Кызылординской области возможна пыльная буря.

На большей части Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979064-solnechnaya-i-zharkaya-pogoda-ozhidaetsya-vo-vtornik-v-megapolisah-kazahstana/