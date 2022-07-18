Три новых автобусных маршрута запустят в Алматы в августе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

С учетом запуска новых станций в метро в Алматы изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Кроме того, с августа в городе добавятся три новых маршрута, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинского акимата.

"В рамках корректировки маршрутной сети западной части города планируется открыть 3 новых маршрута с учетом запуска новых станций метрополитена. Вместе с тем проведена корректировка 9 существующих маршрутов", – говорится в сообщении акимата.

С 15 августа запускаются маршруты:

№49 по направлению микрорайон "Абай" – улица Карьерная – станция метро "Бауыржан Момышулы";

по направлению микрорайон "Абай" – улица Карьерная – станция метро "Бауыржан Момышулы"; №100 по направлению микрорайон "Асыл арман" – микрорайон "Бесагаш".

Также с 30 августа планируется запустить маршрут №53 от микрорайона "Кемертоган" до станции метро "Бауыржан Момышулы".

Кроме того, некоторые маршруты изменят свои схемы движения.

Действующий маршрут №137 будет разделен на два отдельных маршрута: в западной части остается маршрут №137 с сокращенной схемой от административного центра Наурызбайского района до ТД "Адем", в восточной части – маршрут №138 от ТД "Адем" до микрорайона "Кайрат".

Разделить маршрут планируется 15 августа.

Маршрут №55 является подвозящим маршрутом к станциям метрополитена, изначально планировалось сокращение схемы его движения до новой станции метро "Бауыржан Момышулы". Но так как со стороны пассажиров сохраняется спрос, разворот маршрута будет на проспекте Алтынсарина.

Маршрут №110 планируется продлить с 10 августа на 1 остановку для соединения со станцией метро "Бауыржан Момышулы".

Маршрут №212 планируется сократить с 15 августа на центральной части города. Теперь маршрут будет курсировать от пригородной зоны поселка Жандосов до пересечения улиц Саина и Жандосова.

Также с 15 августа маршрут №78 станет подвозящим к станции метрополитена "Бауыржана Момышулы" для жителей пригородной зоны, выезжающих в Алматы с северо-запада.

Маршрут №23 будет сокращен до ж/д вокзала "Алматы-2".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979029-tri-novyh-avtobusnyh-marshruta-zapustyat-v-almaty-v-avguste/