Движение по улице Розыбакиева временно закроют в Алматы

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Движение по улице Розыбакиева в Алматы временно перекроют на одном из участков для проведения ремонтных работ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Так, из-за проведения дорожных работ участок улицы Розыбакиева от проспекта Аль-Фараби до улицы Ескараева будет полностью перекрыт для движения всех видов транспорта.

Ограничения продлятся с 10 часов вечера 19 июля до 6 часов утра 20 июля, а также с 10 часов вечера 20 июля до 6 часов утра 21 июля.

Как пояснили в акимате, ссылаясь на данные Управления городской мобильности, ремонт на указанном участке был предусмотрен планом работ на 2022 год.

В ведомстве принесли извинения за доставленные неудобства и попросили корректировать свой маршрут заранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979018-dvizhenie-po-ulitse-rozybakieva-vremenno-zakroyut-v-almaty/