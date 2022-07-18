Две опасные многоэтажки снесут в Алматы, заявил Досаев

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Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с населением Алатауского района. Градоначальник отметил, что ранее местные жители обращались к нему из-за заброшенных многоэтажек, которые не могут достроить уже долгое время, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

С данной проблемой столкнулись жители микрорайона Зердели.

"На предыдущих встречах жители микрорайона выразили обеспокоенность касательно недостроенных двух многоэтажных домов, представляющих потенциальную опасность для наших детей, и необходимости завершения сейсмоусилительных работ домов", – отметил Досаев.

По его словам, уже принято решение снести указанные дома до конца текущего года. Кроме того, на этом участке площадью 30 соток запланировано создание зеленой парковой зоны и детской площадки.

Рассказал аким и о других проблемах данного микрорайона.

"По обращениям жителей в этом году будут покрашены фасады 63 домов в микрорайоне. Необходимое финансирование выделено, определена подрядная организация. Работы будут начаты в августе и завершены в ноябре", – сообщил Досаев.

Также для решения проблем крена домов в Зердели продолжается работа по укреплению домов.

"На сегодня укрепительные работы завершены по 23 домам из всего необходимых 30 домов. По оставшимся 7 домам работы будут завершены до декабря", – сообщил градоначальник.

Кроме того, с августа начнутся работы по восстановлению лифтов надземного пешеходного перехода по улице Момышулы. Их планируют завершить в октябре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978964-dve-opasnye-mnogoetazhki-snesut-v-almaty-zayavil-dosaev/