Жара до 45 градусов ожидается в Казахстане в ближайшие дни

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Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на территории республики на грядущие три дня – период с 19 по 21 июля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пояснили метеорологи, в начале недели погоду на большей части территории Казахстана будет определять отрог Северо-западного антициклона, который сохранит в стране жаркую летнюю погоду.

Вместе с тем уже с 20 числа его сменят ложбина Северо-западного циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы.

К тому времени в стране начнутся дожди с грозами и усилится ветер. Несмотря на это, на западе и юго-западе, а с 20 июля – в центре, на юге и юго-востоке республики ожидается очень сильная жара до 40-45 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978946-zhara-do-45-gradusov-ozhidaetsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/