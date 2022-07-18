Жаркую погоду пообещали в двух крупнейших городах Казахстана

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В понедельник, 18 июля, в Алматы и Шымкенте ожидается жаркая погода, а в Нур-Султане будет дождливо. Актуальный прогноз погоды представлен на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидается жаркая погода - столики термометров поднимутся до +34...+36 градусов. Скорость ветра составит 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте сегодня тоже будет жара - синоптики прогнозируют там до +39...+41 градуса. Отмечается, что в городе ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

В Нур-Султане же в понедельник будет дождливо - синоптики обещают жителям столицы дождь с грозой. Также ожидается сильный ветер до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха понизится до +24...+26 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978886-zharkuyu-pogodu-poobeschali-v-dvuh-krupneyshih-gorodah-kazahstana/